Испания

Форвард "блаугранас" не смог поразить ворота ни мадридского Реала, ни Атлетико.

Вчера прошел поединок 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором Барселона разошлась миром с Атлетико (0:0).

Таким образом, нападающий и капитан "блаугранас" Лионель Месси в нынешнем сезоне чемпионата Испании не смог поразить ворота двух мадридских команд — Реала и Атлетико.

По информации Педро Мартина, 33-летний аргентинец не смог забить ни одному мадридскому клубу в Ла Лиге впервые за 15 лет. В последний раз такое происходило в сезоне-2005/06.

Видеообзор матча Барселона — Атлетико можно посмотреть на Football.ua.

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