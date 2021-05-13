Испания

Состоялся очередной поединок 36-го тура испанского чемпионата.

В поединке 36-го тура испанской Ла Лиги Эйбар на своем поле расписал мировую с Бетисом. Матч закончился со счетом 1:1.

Уже на четвертой минуте Хосе Андрес Гуардадо вывел гостей вперед, но хозяева смогли ответить своим результативным ударом за семь минут до конца основного времени матча.

После 36 туров Бетис набрал 55 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Эйбара 30 баллов и последняя строчка. Первые продолжают борьбу за еврокубковые места, а вторые за спасение прописки в высшем дивизионе испанского чемпионата.

Эйбар — Бетис 1:1

Голы: Энрич, 83 — Гуардадо, 4

Эйбар: Давидович — Анхель (Муто, 79), Арбилья, Оливейра, Корреа — Хиль (Родригес, 72), Атиенса, Диоп (Ресио, 46), Экспозито — Энрич (Леон, 90+3), Кике

Бетис: Браво — Морено, Руис, Бартра, Эмерсон — Гуардадо, Родригес — Тельо (Морон, 72), Фекир (Каналес, 79), Лайнес (Руйбал, 65) — Иглесиас (Родри, 72)

Предупреждения: Диоп, Оливейра. Корреа — Эмерсон