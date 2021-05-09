Испания

Завершился очередной поединок Ла Лиги.

Хетафе принимал Эйбар в матче 35-го тура испанского чемпионата.

Все шло к завершению матча нулевой ничьей, однако на 89-й минуте встречи Ресио успешно реализовал одиннадцатиметровый и добыл для своей команды важнейшие три очка.

По итогу встречи Хетафе с 34-мя очками занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги, Эйбар же находится на самом дне — 20-я строчка и 29 баллов.

Хетафе — Эйбар 0:1

Гол: Ресио, 89 (с пенальти)

Хетафе: Сориа — Суарес, Даконам (Чакла, 26), Тимор, Оливейра — Ньом, (Аленья, 90+1), Арамбарри, Максимович (Анхель, 90+1), Кукурелья — Унал (Чема, 78), Мата

Эйбар: Дмитрович — Корреа, Оливейра, Арбилья, Коте — Экспосито (Ресио, 70), Диоп, Атиенца, Сальватьерра — Кике, Энрич

Предупреждения: Тимор — Кике, Диоп