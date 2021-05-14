Испания

Полузащитник Ливерпуля может сменить клубную прописку.

Атлетико хочет усилить центр поля в ближайшее трансферное окно, сообщает издание Fichajes.

Мадридский клуб поставил для себя целью подписание полузащитника Ливерпуля Наби Кейта, который получает мало игровой практики в своей команде.

Из-за повышенной травматичности гвинейский полузащитник провел в этом сезоне всего лишь 16 матчей (716 минут).

Напомним, что Наби Кейта также интересуется другой клуб из чемпионата Англии — Лестер готов подписать футболиста по сниженной цене.