Испания

Форвард "матрасников" намерен принять участие на мундиале в Катаре.

Нападающий мадридского Атлетико и сборной Уругвая Луис Суарес поделился своими мыслями относительно своей будущей международной карьеры в составе национальной команды.

"Я хочу принять участие в чемпионате мира в Катаре, а затем уже завершить выступления за сборную. Во-первых, из-за возраста, а во-вторых, из-за молодых футболистов, которым тоже нужно дать шанс проявить себя. Когда настает определенное время, нужно принять сложные и тяжелые решения, но я уже долгое время думал над этим вопросом", — приводит слова Суареса Marca.

Напомним, Суарес выступает за сборную Уругвая с 2007 года. За это время 34-летний форвард провел 116 поединков, в которых забил 63 гола. Вместе с национальной командой Суарес доходил до полуфинала ЧМ-2010, а также становился обладателем Кубка Америки в 2011 году.

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