Испания

Уругваец отметился юбилейным взятием ворот.

Нападающий Атлетико Луис Суарес отметился голом в матче 28-го тура Ла Лиги против Алавеса.

По информации Goal, для уругвайца это взятие ворот стало 500-м в карьере. Суарес забил на 54-й минуте, открыв счет в матче.

Это 19-й гол 34-летнего форварда в текущем сезоне чемпионата Испании, он идет на втором месте в списке бомбардиров.

Суареса опережает лишь экс-одноклубник Лионель Месси – форвард Барселоны лидирует с 21 забитым мячом.

Напомним, что Суарес не забивает на выезде в Лиге чемпионов 25 матчей кряду.

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