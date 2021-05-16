Испания

Легендарный форвард может сменить Зидана на посту главного тренера "сливочных".

Зинедин Зидан может покинуть пост главного тренера Реала в конце текущего сезона, и, по информации некоторых СМИ, французский специалист уже якобы сообщил о своем предстоящем уходе собственным подопечным.

Испанское издание Marca утверждало, что главным претендентом на то, чтобы сменить Зидана во главе "сливочных", является легендарный форвард мадридского гранда Рауль Гонсалес, который прокомментировал слухи о своем потенциальном назначении.

"Возглавить Реал? Это мой дом и то место, где я хочу находиться. Я являюсь частью этого клуба. Я стал тренером, чтобы быть всегда здесь, дома. Но сейчас не лучшее время говорить о будущем", — приводит слова Рауля журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что в данный момент Рауль Гонсалес возглавляет молодежную команду Реала — Кастилью. В январе 2016 года, будучи наставником Кастильи, Зинедин Зидан аналогичным образом был назначен на пост главного тренера первой команды "сливочных".