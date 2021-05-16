Французский тренер сам сообщил игрокам о своем решении.
Зинедин Зидан, getty images
16 мая 2021, 00:30
Зинедин Зидан собирается прекратить сотрудничество с Реалом в ближайшее летнее трансферное окно.
Как сообщает Onda Cero, французский тренер сам сказал об этом своим подопечным перед поединком против Севильи.
Отметим, что тот поединок футболисты "королевского клуба" завершили с ничейным результатом со счетом 2:2.
Напомним, что главным претендентом на пост нового тренера мадридцев является легенда клуба Рауль Гонсалес.