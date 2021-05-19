Испания

Испанский форвард Динамо может не вернуться в Украину.

Нападающий Тенерифе Фран Соль, контракт которого принадлежит киевскому Динамо, может остаться в испанском клубе на следующий сезон. Об этом сообщает Cadena SER.

Спортивный директор Тенерифе Хуан Карлос Кордеро видит в 29-летнем испанце одну из ключевых фигур команды на сезон-2021/22.

Решение по футболисту будет принимать Динамо — контракт с "бело-синими" рассчитан до декабря 2023 года.

Также отмечается, что в услугах Соля заинтересованы и другие клубы, но в Тенерифе хотят сохранить форварда и воспользоваться тем, что сам Фран не желает переезжать на новое место.

В текущей кампании Соль провел 37 поединков, в которых забил девять голов и отдал два ассиста.

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