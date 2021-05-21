Испания

Аргентинец все ближе к переезду в Испанию.

Форвард Манчестер Сити, вероятно, по окончании сезона перейдет в Барселону.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, аргентинец присоединится к "сине-гранатовым" в качестве свободного агента и подпишет контракт до 2023 года с зарплатой меньше 10 миллионов евро в год.

Сообщается, что сделка будет оформлена после финала Лиги чемпионов.

Помимо Агуэро, каталонцы ведут переговоры по нападающему Лиона Мемфису Депаю. Барселона предлагает нидерландскому футболисту контракт на два или три года.

Ранее сообщалось, что ближайшее окружение Агуэро получило заверение, что Месси останется в Барселоне.