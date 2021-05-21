Испания

Экс-хавбек каталонского клуба поделился мыслями об игре аргентинца.

Полузащитник Севильи Иван Ракитич высоко отозвался о своем бывшем одноклубнике, форварде Барселоны Лионеле Месси.

"Каждый футболист хочет играть с лучшими, а когда это лучший из лучших – так даже круче. Я провел в клубе шесть невероятных лет и многому научился.

Я смотрю на Лео, который забивает не менее 30 голов девять сезонов подряд, и думаю, что он как будто в видеоигре. Если делать такое на PlayStation, тебе скажут, что ты досконально знаешь игру или что ты обманываешь людей. Нужно наслаждаться таким каждый день.

Я горд, что столько лет был рядом с Месси, бился за многие трофеи и столько всего выиграл. Если я хоть немного смог помочь, это уже здорово. Делить раздевалку Барсы со всеми этими великими игроками – нечто особенное", – сказал хорват.

Ранее сообщалось, что Ракитич стал первым послом благотворительного фонда УЕФА.