Испания

Француз догнал по этому показателю культового полузащитника мадридского команды.

Заключительный тур испанской Ла Лиги образца сезона-2020/21 ознаменовался для мадридского Реала проведением заочной борьбы против Атлетико за чемпионский титул. "Сливочные" на своем поле одержали волевую победу над Вильярреалом (2:1), однако в параллельном поединке "матрасники" ровно с таким же счетом справились с Вальядолидом, в результате чего завоевали "золотые" награды.

Реал — Вильярреал 2:1 Видео голов и обзор матча

За три минуты до конца основного времени отчетного поединка, французскому нападающему коллектива Зинедина Зидана Кариму Бензема удалось отквитать один пропущенный еще в начальной фазе противостояния мяч, после чего, уже через пять минут, форвард также принял участие в голевой атаке своей команды, ассистировав Луке Модричу.

Примечательным в этой ситуации было то, что результативные действия Карима происходили в рамках его 559-го матча за клуб в карьере, что, согласно данным официального Twitter-аккаунта мадридского Реала, позволило ему войти в десятку лучших футболистов в истории клуба по данному показателю.

Бензема сумел догнать легендарного Хосе Мигеля Гонсалеса Мартина дель Кампо, более известного как — Митчел.

Всего в текущем сезоне Бензема успел провести 46 матчей, в которых отличился забитыми мячами 30 раз, а также сделал девять голевых передач на своих партнеров по команде.

Напомним, что несколькими днями ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил заявку своей команды на чемпионат Европы-2020, в которой впервые за долгое время нашлось место форварду мадридского Реала.