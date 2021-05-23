Испания

Голкипер Атлетико не пропускал голов почти в половине сыгранных поединков.

Мадридский Атлетико лишь в матче последнего тура испанской Ла Лиги против Вальядолида (2:1) сумел окончательно подвести черту под своей чемпионской кампанией в рамках национального первенства, оторвавшись в конечном итоге от Реала всего на два очка.

Вальядолид — Атлетико 1:2 Видео голов и обзор матча

Однако, успех коллектива Диего Симеоне на внутренней арене не был бы возможен без активного участия словенского голкипера Яна Облака, на счету которого оказалось 18 поединков без пропущенных мячей из 38-и возможных.

Помимо этого, 28-летний страж ворот не только провел от звонка до звонка все поединки с участием своей команды в текущем футбольном году, но и совершил больше всех спасений среди голкиперов испанской Ла Лиги — 103, согласно данным статистического портала Opta.

При этом, словенцу удалось достичь феноменального показателя в 80% успешности сейвов, а всего за его спиной оказалось лишь 25 мячей от соперников.

В конечном итоге, мадридский Атлетико завершил сезон испанской Ла Лиги с показателем в 86 набранных очков.