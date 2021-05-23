Испания

Полузащитник мадридского Атлетико подвел итог успешного сезона на внутренней арене для его команды.

Благодаря успешному выступлению в гостевой игре против Вальядолида (2:1) в рамках последнего тура испанской Ла Лиги, мадридский Атлетико сумел стать чемпионом страны, спустя семь лет без побед в национальном первенстве.

Вальядолид — Атлетико 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, капитан "матрасников" Коке подвел черту под выступлениями своей команды в текущем сезоне, оценив важность добытых "золотых" медалей.

"Наша команда верила в свои силы до последнего. Даже тогда, когда остальные уже успевали списать нас со счетов. В этом нет ничего удивительного, но в конечном итоге мы вышли победителями из ситуации.

Каждый титул по-своему особенный. Этот стал для меня таковым в отдельном порядке, ведь мне доверили быть капитаном этой великолепной команды. Я просто наслаждался каждым новым моментом на поле.

В 2014-м я был горд за свой клуб и ровно такие же эмоции я испытываю и сейчас.

Мы совершенно не нервничали, когда уходили на перерыв уступая по счету, и это стало ключевым фактором для нашего дальнейшего успеха. Мы победили, поэтому пусть критики теперь помолчат", — подытожил испанский полузащитник.

Коке в текущем сезоне провел 45 матчей, в которых отличился одним голом и двумя результативными передачами.