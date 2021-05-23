Испания

Наставник Атлетико прокомментировал завоевание чемпионского титула его командой.

Мадридский Атлетико успешно подвел черту под своим продолжительным лидерством в турнирной таблице испанской Ла Лиги, в заключительном туре обыграв Вальядолид на поле соперников (2:1), благодаря чему закрепил за собой статус чемпионов страны.

Вальядолид — Атлетико 1:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне во время послематчевого интервью поделился с журналистами своими эмоциями относительно победы в отчетном поединке и в национальном первенстве.

"Хочу поделиться своими эмоциями со всеми. Это был очень сложный год для всего мира, так как многих из нас уже нет рядом из-за пандемии. Завоевать титул в настолько сложный период — большое достижение для Атлетико.

Этот год теперь станет частью нашей истории, которая и без того была преисполнена борьбы. Чем не повод праздновать успех с еще большим волнением?

Эти эмоции нельзя сравнивать с теми, что были у нас в 2014-м (предыдущий чемпионский титул "матрасников") — у них совершенно разная природа. Сейчас иная обстановка в мире и в футболе, в частности, поэтому мне хочется верить, что мы смогли сделать чуть счастливее каждого из наших фанатов.

32 недели на вершине турнирной таблицы — безумие! Это очень большое достижение для нашего клуба. Я благодарен всем игрокам, а в особенности тем, кто играл меньше остальных. Им было намного тяжелее, но мы все равно оставались сплоченным коллективом, у которого была единая цель.

Очевидно, что ребята устали от моего подхода к тренировкам, но что поделать — я очень упрям в этом отношении. Я вижу потенциал роста у этого состава и знаю, что футболисты смогут его реализовать. Значит, будем продолжать стремиться к этому", — подытожил аргентинский наставник.

Таким образом, мадридский Атлетико завершил сезон с 86-ю набранными очками, пропустив всего 25 голов в свои ворота, что является наименьшим показателем среди всех команд Ла Лиги.