Испания

Наставник каталонского клуба подвел итоги сезона для своей команды.

В заключительном для себя поединке подходящего к концу сезона испанской Ла Лиги каталонская Барселона в гостевом поединке минимально обыграла Эйбар (1:0), однако сумела по итогу рассчитывать лишь на укрепление на третьей строчке турнирной таблицы.

Эйбар — Барселона 0:1 Видео гола и обзор матча

По завершению поединка, наставник "блаугранас" Рональд Куман подвел итог своему первому сезону во главе клуба, а также оценил перспективы своей команды на ближайшее будущее.

"В тот момент, когда мы с моими помощниками прибыли работать в Барселону, команда была уже полностью укомплектована. Единственный новичок, которого нам удалось пригласить — Сержиньо Дест. В целом, могу сказать, что текущий подбор кадров не соответствует тому уровню, который диктует само название клуба.

В руководстве клуба многие придерживаются аналогичного мнения, поэтому ближайшим летом мы будем работать над тем, чтобы улучшить наш кадровый потенциал. Есть опытные футболисты, которые все еще показывают себя на высоком уровне, а есть молодые, которым нужна игровая практика. Постараемся сбалансировать обойму.

Чтобы достигать больших результатов, на необходимо более качественно атаковать. Мы забили много голов, больше всех в этом сезоне Ла Лиги (85 — ред.), но все равно слишком много моментов при этом оставались без реализации.

Не думаю, что это был мой последний матч в Барселоне. Я прекрасно знаю, что вы только и говорите, что о моей отставке, но у меня есть на руках контракт, поэтому я спокоен за свое будущее. Если клуб захочет внести какие-то изменения, руководству придется говорить со мной.

В 2021-м году мы то и дело были вынуждены наверстывать упущенное, но мы проиграли две-три ключевые игры, после чего шансов на чемпионство фактически не осталось. Футболисты выросли в плане психологии, что внушает веру в положительное развитие событий в дальнейшем. Мы, возможно, и хотели бы побеждать везде, где учувствуем, но это далеко не всегда удается.

Атлетико полностью заслужил титул в этом году. У них сыгранный и проверенный временем состав из высококлассных футболистов. Они были лучше, чем Реал или Барселона.

Мы что-то попытались изменить после своего прихода в команду, но прошел лишь только один сезон, поэтому нам необходимо еще немного времени", — подытожил нидерландский специалист.

Каталонская Барселона с 79-ю набранными очками завершила сезон Ла Лиги на третьей строчке, отстав от мадридского Реала на пять пунктов.