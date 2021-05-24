Испания

Капитан Барселоны и полузащитник Сельты получат индивидуальные награды по итогам кампании в испанском первенстве.

Сезон-2020/21 в испанской Ла Лиге подошел к своему завершению, по итогам которого мадридский Атлетико стал чемпионом, оставив позади себя мадридский Реал и каталонскую Барселону. Определились и обладатели индивидуальных наград.

Лучшим бомбардиром чемпионата Испании в минувшей кампании стал капитан Барселоны Лионель Месси, который забил 30 мячей в 35 играх. По данному показателю 33-летний аргентинец со значительным преимуществом опередил своих ближайших преследователей.

Так, Жерар Морено из Вильярреала записал на свой счет 23 гола в 33 поединках Ла Лиги, тогда как Карим Бензема из Реала забил аналогичное количество мячей, но в 34 играх.

Что касается лучшего ассистента испанского первенства, им стал опытный полузащитник Сельты Яго Аспас.

33-летний испанец в завершившемся сезоне отдал 13 результативных передач, опередив Маркоса Льоренте из Атлетико (11 ассистов), Тони Крооса из Реала (10 ассистов) и Янника Ферейру Карраско из Атлетико (10 ассистов).

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