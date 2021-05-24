Испания

Бельгиец вновь хотел бы выступать на Стэмфорд Бридж.

Полузащитник мадридского Реала Эден Азар может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 30-летний бельгиец хочет покинуть Мадрид и вернуться в лондонский Челси. Футболист считает, что приход нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе существенно повлияет на его роль и игровое время в составе "сливочных".

В нынешнем сезоне Азар часто бывал в лазарете, из-за чего провел всего лишь 21 матч во всех турнирах, забив четыре гола и отдал один ассист.

Напомним, Азар перебрался из Челси в Реал летом 2019 года за 115 миллионов евро. До этого он провел в составе "синих" семь лет после перехода из Лилля.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.