Нападающий мадридского Атлетико Луис Суарес прокомментировал победу над Вальядолидом, которая принесла "матрасникам" чемпионский титул в испанской Ла Лиге.

"Было много моментов в прошлом и мне нужно было пережить сложную ситуацию прошлым летом. Меня унизили. Атлетико открыл мне двери, чтобы я мог показать, что я еще могу выступать на высоком уровне. Я всегда буду благодарен за то, что они мне доверились. Этот год дался мне тяжелее всего", — приводит слова Суареса AS.

Уругвайский форвард выступал в составе "блаугранас" с 2014 года до лета прошлого года. В нынешнем сезоне Суарес провел 38 поединков, в которых забил 21 гол и отдал три голевые передачи.

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