Нападающий мадридского Атлетико Луис Суарес прокомментировал победу над Вальядолидом, которая принесла "матрасникам" чемпионский титул в испанской Ла Лиге.

"Было много моментов в прошлом и мне нужно было пережить сложную ситуацию прошлым летом. Меня унизили. Атлетико открыл мне двери, чтобы я мог показать, что я еще могу выступать на высоком уровне. Я всегда буду благодарен за то, что они мне доверились. Этот год дался мне тяжелее всего", — приводит слова Суареса AS.

Stuck two fingers up Barca's... I'm really pleased for Luis Suarez. Look at what it means🙌pic.twitter.com/u14qk9pqdj