Форвард "матрасников" Луис Суарес в лучшем стиле отомстил Барселоне.
Луис Суарес, Getty Images
23 мая 2021, 10:15
Нападающий мадридского Атлетико Луис Суарес прокомментировал победу над Вальядолидом, которая принесла "матрасникам" чемпионский титул в испанской Ла Лиге.
"Было много моментов в прошлом и мне нужно было пережить сложную ситуацию прошлым летом. Меня унизили. Атлетико открыл мне двери, чтобы я мог показать, что я еще могу выступать на высоком уровне. Я всегда буду благодарен за то, что они мне доверились. Этот год дался мне тяжелее всего", — приводит слова Суареса AS.
Уругвайский форвард выступал в составе "блаугранас" с 2014 года до лета прошлого года. В нынешнем сезоне Суарес провел 38 поединков, в которых забил 21 гол и отдал три голевые передачи.
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