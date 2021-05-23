Испания

Уругваец стал в один ряд с двумя футболистами.

Нападающий Атлетико Луис Суарес в составе "матрасников" стал чемпионом Испании. Это второй клуб после Барселоны, с которым форвард триумфовал в Примере.

Таким образом, по информации La Liga En Números уругваец стал 31-м футболистом, побеждавшим в Ла Лиге с двумя разными клубами.

Отметим, что именно с Атлетико и Барселоной до Суареса Ла Лигу выигрывали два футболиста – Давид Вилья и Арда Туран.

Ранее Луис Суарес прокомментировал победу над Вальядолидом, которая принесла "матрасникам" чемпионский титул в испанской Ла Лиге.