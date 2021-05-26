Испания

Главный тренер Барселоны Рональд Куман продолжит работу с командой.

Накануне в офисе Барселоны произошла встреча президента клуба Жоана Лапорты и главного тренера команды Рональда Кумана. Многие испанские СМИ ожидали, что именно после этой встречи "сине-гранатовые" останутся без тренера.

Тем не менее, кардинальных решений принято не было. Издание Sport сообщает, что стороны в довольно теплой атмосфере подвели итоги сезона и поговорили о ближайших планах. Встреча длилась чуть больше получаса.

При этом тренер не получил никакого заверения касательно его будущего. Таким образом, далеко не факт, что Куман не будет уволен позднее.

Ранее Куман заявил, что состав, который сейчас подобран в Барселоне, не соответствует ее уровню.