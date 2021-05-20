Испания

Голландский специалист может вернуться на Камп Ноу.

Барселона подыскивает замену главному тренеру каталонцев Рональду Куману, который, вероятно, покинет клуб по окончании сезона.

По информации источника, президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта рассматривает кандидатуру Франка Райкарда, который тренировал команду с 2003 по 2008 годы.

Тогда опытный специалист дважды выиграл с Барселоной чемпионат Испании, а в сезоне 2005-06 триумфовал в Лиге чемпионов. Райкард поддерживал хорошие отношения со многими знаковыми игроками Барсы, в частности, именно под его руководством Месси дебютировал за первую команду.

Сообщается, что Лапорта еще не принял окончательного решения относительно увольнения Кумана, однако хочет иметь как можно больше вариантов для возможно замены голландца.

Отметим, что Райкард не тренировал с тех пор, как в 2013 году покинул сборную Саудовской Аравии и, возможно, будет против предложения испанского функционера.

Идеальным развитием для Лапорта является назначение в Барселону Б Хави, который мог бы подхватить главную команду в случае провала Райкарда.

Ранее сообщалось, что Хави отклонил предложения возглавить сборную Бразилии и Боруссию Д.