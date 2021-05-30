Испания

Представляем вашему вниманию десятку ключевых футболистов по итогам минувшей кампании в Испании по версии Squawka.

Это был еще один богатый событиями сезон в Испании: чемпионская гонка в Ла Лиге продолжалась до последнего вздоха, Реал Сосьедад впервые за 32 года выиграл Кубок страны, а Лионель Месси традиционно возглавил список бомбардиров.

Сезон в Испании подошел к концу и мадридский Атлетико стал чемпионом Ла Лиги. Сейчас самое время выделить ключевых футболистов, которые внесли свой вклад в такую увлекательную и драматическую кампанию. Итак, кто же вошел в десятку лучших игроков Ла Лиги по итогам сезона-2020/21?

10. Микель Оярсабаль

Это был странный сезон для Реала Сосьедад, который с одной стороны может похвастаться высотами мифической победы в Кубке Испании, а с другой — разочаровывающим вылетом из Лиги Европы на первой же стадии плей-офф от Манчестер Юнайтед и неспособностью побороться с Севильей в Ла Лиге за место в Лиге чемпионов на следующий год.

Однако ключом ко всему хорошему команды из Доностии, несомненно, был капитан "бело-голубых" Микель Оярсабаль. 24-летний хавбек действовал со всей зрелостью и лидерством, несмотря на свои молодые годы, и постоянно дополнял харизму сильными выступлениями на высоком уровне. Оярсабаль забил 11 голов и отдал 8 ассистов в 32 матчах чемпионата, и он вполне может стать одной из ключевых фигур сборной Испании предстоящим летом на Евро-2020.

9. Жюль Кунде

Защитник Севильи Жюль Кунде — любитель менять прически, причем иногда очень эффектно, но это никак не отражается негативно на его выступлениях в составе "нервионцев". В прошедшем сезоне Кунде стал совершенно другим футболистом, который смог воплотить свою отличную физическую форму в высокий класс на поле, зарекомендовав себя одним из лучших молодых центральных защитников Ла Лиги, который буквально олицетворял гибкие и бесстрашные амбиции своей Севильи.

Хладнокровный 22-летний француз, способный отобрать чисто мяч и уверенно двигаться вперед, развивая атаки своей команды, поистине является уникальной перспективой на будущее. Он, похоже, готов прогрессировать и дальше в будущей кампании. Несомненно, проведя 33 матча, он был одним из тех, кто помог команде Хулена Лопетеги так долго держаться в битве за чемпионский титул и принес ей место в Лиге чемпионов на будущий год.

8. Тибо Куртуа

После того, как мадридский Реал вылетел из Лиги чемпионов, Эден Азар попал в заголовки всех газет со своим смехом, но его соотечественник и также бывший игрок Челси Тибо Куртуа заслужил похвалы. Бельгийский голкипер явно всем доволен в столице Испании, и его необычная личность соответствует холодному стремлению к совершенству и титулам, которые являются целью клуба.

В минувшем сезоне Куртуа провел 17 матчей на ноль и отыграл 37 матчей из 38 в чемпионате, так что его заслуга в том, как закончил сезон Реал, огромна. Защитная линия "сливочных" хромала как никогда, но великолепная игра 29-летнего бельгийца смогла спасти команду от многих разочарований в этом сезоне и навязать борьбу Атлетико в борьбе за чемпионство.

7. Жерар Морено

Вильярреал проводит удивительный сезон, особенно за гранью чемпионата Испании. "Желтая субмарина" одолела Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы по итогам серии пенальти, а для Унаи Эмери этот трофей второго по значимости еврокубка стал четвертным в тренерской карьере. В то же время в чемпионате была жесткая конкуренция за места в еврокубках с Бетисом и Реал Сосьедадом.

Неотъемлемым элементом такой завораживающей кампании для "желтой субмарины" были ум, хитрость, талант и стабильность нападающего Жерара Морено, человека, который в минувшем сезоне был одним из лучших игроков испанского чемпионата. 29-летний форвард забил 23 мяча и отдал 6 голевых передач в 32 матчах Ла Лиги. Десять из его голов были с пенальти, но 14 из них были первыми в матчах, что приносило уверенность в ногах и руках подопечных Унаи Эмери.

Также нельзя не отметить и то, что именно гол Жерара Морено стал единственным для Вильярреала в основное время вышеупомянутого финала Лиги Европы.

6. Маркос Льоренте

Маркос Льоренте — трудолюбивая машина, голодная до побед. Его звездное перерождение в Лиге чемпионов в матче против Ливерпуля прошлого сезона — это то место, где он начал писать свою историю и продолжил это делать в новой кампании, которая закончилась триумфом.

Безусловно, Ян Облак и Луис Суарес сыграли огромную роль в успехах мадридского Атлетико, который выиграл чемпионскую гонку в заключительном туре Ла Лиги, но и Льоренте был одним их тех героев, без которых успех "матрасников" было бы сложно представить.

Реал отказался от 26-летнего испанца прошлым летом, но под руководством Диего Симеоне он раскрылся по-настоящему и смог отомстить другой части Мадрида. Льоренте сыграл одну из важных ролей в чемпионстве "матрасников", о чем говорит и его статистика: 12 голов и 11 ассистов в 36 матчах, при сохраненном показателе в 84,3% точных передач.

5. Лука Модрич

Подобно прекрасному вину, которое с годами ставиться все лучше и лучше, Лука Модрич стал настоящим открытием для средней линии "сливочных" в минувшем сезоне. Абсолютное и стабильное мастерство, которое он демонстрировал на поле с самого старта кампании, сделало его ключевой фигурой команды Зинедина Зидана. Именно это стало причиной зимнего переезда Мартина Эдегора в Арсенал на правах аренды за игровой практикой.

Хорват был несокрушимым, неутомимым и оазисом безмятежности в сезон хаоса для Королевского клуба. Возрастной хавбек с менталитетом монстра провел 34 матча со средней точностью передач в 88,3% и четырьмя голами с тремя ассистами. Он был одним из тех, кто помог Реалу не выпасть из чемпионской гонки в Ла Лиге досрочно.

4. Ян Облак

Если безмятежность Луиса Суареса у ворот и сделала Атлетико смертоносной силой в последних матчах, то феноменальные способности вратаря Яна Облака сами по себе дали "матрасникам" стабильность в обороне, чем и славится команда Диего Симеоне.

Атлетико провел 18 матчей на ноль в минувшем сезоне — больше, чем кто-либо другой, и 28-летний словенец может взять на себя немалую ответственность за это достижение, отыграв 37 матчей чемпионата. Обладая хладнокровием и твердым взглядом, Облак зарекомендовал себя одним из лучших вратарей мира. Его стабильность — один из главных критериев успеха подопечных Симеоне.

3. Карим Бензема

По сравнению с Криштиану Роналду и Гаретом Бэйлом, Карим Бензема часто считался менее ярким персонажем грозного атакующего трезубца Реала, особенно для тех, кто сомневался в его роли на поле. Однако в минувшем сезоне французский форвард сыграл ключевую роль в борьбе за чемпионский титул до последнего тура — в этой кампании порой он был единственным, кто удерживал на плаву "сливочный скрипучий корабль" под названием Реал.

Бензема провел 33 матча в чемпионате, забил 22 гола и отдал 8 ассистов в свои 33 года. Он бы не провел десятилетия на Сантьяго Бернабеу, если бы не был сделан из суровой материи. Бензема наконец-то получил заслуженное признание в испанской столице, о чем и говорит его долгожданное возвращение в расположение сборной Франции на предстоящее Евро-2020.

2. Луис Суарес

Отброшенный, или, как он сам сказал, "униженный Барселоной прошлым летом", Луис Суарес показал, что с момента присоединения к Атлетико у него нет планов уходить с большой сцены мирового футбола. Уругвайский форвард пылал огнем и огромным желанием с тех пор, как надел футболку клуба из испанской столицы. Не без огромного мотивирующего фактора, он доказал всем скептикам, что его еще слишком рано списывать со счетов.

34-летний уругваец забил 20 голов и отдал 3 ассиста в 31 матче Ла Лиге. Именно его результативность оказалась решающей в чемпионской гонке. Безусловно, харизма и стремление Суареса к победам помогла Диего Симеоне снова взойти на высшую ступень пьедестала в Испании.

1. Лионель Месси

Для Лионеля Месси это был бурный сезон, который не начался и не закончился так, как он надеялся. Ему потребовалось время, чтобы собраться с силами после несовершенного ухода прошлым летом, но капитан Барселоны не сбавил оборотов и набрал форму, особенно после рождественских каникул в Аргентине вместе со своей семьей.

Месси забил 30 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах Ла Лиги, сохранив процент точности передач на высоком уровне — 85,1%. Это вдохновило "блаугранас" на, казалось бы, маловероятную борьбу в чемпионской гонке и финале Кубка Испании. 33-летний аргентинец явно недоволен исходом борьбы за титул в Ла Лиге, но успех в Кубке, возможно, продлит его пребывание на Камп Ноу после предстоящего лета. Переговоры о продлении контракта между ним и Барселоной уже ведутся.

По материалам Squawka.