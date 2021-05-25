Испания

Лучшим футболистом испанского чемпионата стал форвард Барселоны Лионель Месси.

Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную прошедшего сезона испанской Ла Лиги.

Лучшим футболистом сезона испанского чемпионата стал капитан и нападающий Барселоны Лионель Месси, который получил среднюю оценку — 8,5. Второе и третье места поделили между собой два нападающих — Карим Бензема и Жерар Морено из Реала и Вильярреала соответственно. Они получили по 7,6 балла.

Из мадридского Атлетико, который стал чемпионом Ла Лиги, в сборную сезона попали четыре футболиста.

Ранее сообщалось, что Салах не попал в символическую сборную сезона АПЛ от WhoScored.