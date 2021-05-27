Испания

Специалист не будет возглавлять "королевский клуб" в следующем сезоне.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан принял решение покинуть клуб. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По его информации, тренер принял решение о своем будущем и уже сообщил его футболистам.

В ближайшее время Зидан сделает публичное заявление о своем уходе вместе с президентом "галактикос" Флорентином Пересом.

В текущем сезоне мадридский Реал под управлением французского наставника не выиграл ни одного трофея. Это случилось впервые за 11 лет.

Ранее сообщалось, что Реал может возглавить легендарный форвард клуба Рауль.

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