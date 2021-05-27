Испания

Наставник недолго оставался без работы, после увольнения из Хетафе.

Хосе Бордалас Хименес возглавлял испанский Хетафе, начиная от сезона-2016/17, однако негативные результаты выступлений в прошлом футбольном году — итоговое 15-е место в турнирной таблице — сподвигли руководство клуба из пригорода Мадрида не продлевать с ним соглашение.

В итоге, Football.ua ранее сообщал, что должность главного тренера "городских" перешла к их экс-наставнику Мичелу, а сам Бордалас, согласно информации на официальном сайте Валенсии, в новом сезоне возглавит именно "летучих мышей".

Стоит отметить, что Валенсия в прошлом сезоне финишировала всего на две позиции выше, чем Хетафе, набрав на пять очков больше, чем бывший клуб своего новоиспеченного наставника.

Контракт рассчитан до 2023-го года, с возможностью продления на более длительный период.

Клуб также выпустил интересный видеоматериал, посвященный своему новому наставнику.

За свою тренерскую карьеру, 57-летний наставник сменил уже двенадцатый клуб, начав работать в далеком 1993-м году во главе резервной команды Аликанте. Его наивысшим достижением можно считать 1/8 финала Лиги Европы УЕФА вместе с Хетафе в сезоне-2019/20.