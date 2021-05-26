Испания

Голландский специалист все еще может остаться на своем посту на следующий сезон.

Во вторник, 25 мая, прошла встреча президента Барселоны Жоана Лапорты с главным тренером команды Рональдом Куманом, на которой голландскому специалисту сообщили, что ему ищут замену. Об этом сообщает Sport со ссылкой на TV3.

По информации источника, Лапорта попросил Кумана продлить его пребывание в расположении "блаугранас" еще на 15 дней, чтобы он смог провести уже начатые переговоры с другими наставниками.

При этом отмечается, что если переговоры не увенчаются успехом, то 58-летний голландец продолжит возглавлять Барселону в следующем сезоне.

Напомним, Барселона завершила минувший сезон в Ла Лиге на третьем месте, выиграла Кубок Испании, а также вылетела из 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив ПСЖ.

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