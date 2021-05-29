Испания

Голкипер Атлетико помог своей команде в финальном отрезке чемпионского сезона.

Как сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги, голкипер мадридского Атлетико Ян Облак был признан лучшим игроком в мае среди футболистов испанского первенства.

Не в последнюю очередь, на получение данного звания для словенского стража ворот повлияло завоевание чемпионского титула со стороны его команды, к процессу добычи которого 28-летний страж ворот приложил немало усилий.

В частности, Football.ua уже приводил данные о том, что Облак стал автором наибольшего числа сейвов по ходу сезона Ла Лиги (103), 18 из которых пришлись на заключительный месяц клубного футбольного года.

При этом, Атлетико в мае провел пять матчей, в двух из которых — против Эльче (1:0) и Барселоны (0:0) — Яна так и не сумели пробить соперники.

В процессе конкуренции голкипер мадридского Атлетико сумел опередить Борху Иглесиаса (Бетис), Карлоса Солера (Валенсия), Жерара Морено (Вильярреал), Хоселу (Алавес) и Санти Мину (Сельта).