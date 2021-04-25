Другое

Президент УЕФА дал обширное интервью по поводу наболевшего вопроса.

На фоне разгоревшегося в начале текущей недели скандала, связанного с решением отдельных европейский клубов из топ-чемпионатов создать новый международный турнир под названием Суперлига Европы, президенту УЕФА Александру Чеферину пришлось неоднократно выступать перед прессой с комментариями относительно возможных последствий данного решения и соответствующих реакций со стороны его Союза.

Британское издание Daily Mail стало последним, которому на данный момент удалось взять наиболее полный комментарий от руководителя одной высших инстанций в футбольном мире.

"Неделя, на которую пришлась презентация реформы еврокубков была очень напряженной. Я чувствовал себя так, будто оказался внутри огромной стиральной машины. В прошлую субботу я отправился в Швейцарию из Словении, преодолев восемь часов езды. Все планы были у меня на руках, речь готова к выступлению, я был готов говорить о реформах. Однако, в один момент все пошло не так.

У меня даже были слова благодарности в адрес Аньелли в выступлении, но их пришлось вычеркнуть после откровенного предательства. Этот парень лгал мне прямо в лицо, говоря: "Нет! Это все домыслы! Мы ничего не будем организовывать". В конечном итоге, произошло то, что произошло, и теперь мне приходится говорить обо всем этом на публику.

Я был приятно удивлен реакцией болельщиков на произошедшее. Футбольный мир объединился для того, чтобы противостоять раздражителю. Такого я еще не видел. Клубы, которые остались верны УЕФА, также внесли свой вклад в это противостояние, но ключевая роль — за фанатами.

Также, я был впечатлен реакцией правительства Великобритании. Я не знаю, насколько часто мне приходилось разговаривать с Борисом Джонсоном и госсекретарем Дауденом за эти сумасшедшие 48 часов. Я впечатлен поддержкой с их стороны.

Эти совместные усилия показали, что никому не удастся прийти, положить миллиарды денег на стол, и сказать: "Мне плевать на ваши традиции, историю и прочее — у меня достаточно денег, чтобы все это купить". Такой фокус не прошел.

Насчет наказания для клубов-отступников — посмотрим. Каждый должен нести ответственность за свои поступки, и у нас не причин делать вид, что ничего не произошло. У виновников не получится сказать, что "против нас ополчились, поэтому мы и были наказаны". Теперь, это только их проблемы, которые они же сами и создали. В ближайшие несколько дней мы примем решение.

Однако, не могу не сказать, что для меня видна четкая грань между поведение английских клубов и всеми остальными. Чтобы признать собственную ошибку, надо иметь даже большую смелость, чем для того, чтобы ее совершить.

Для меня существует три группы выходцев из конфликта в данной ситуации: английская "шестерка", далее — Атлетико, Милан и Интер, а затем — фанаты теории о плоской Земле, которые все еще думают, что Суперлига существует. Между всеми ними есть колоссальная разница, но каждый понесет ответственность. Как это будет реализовано? Скоро все увидите сами.

Вероятнее всего, эти 12 клубов не получат место в "страховочной зоне" реформированной Лиги чемпионов (два клуба с лучшими за предыдущие пять лет результатами, которые не отобрались в турнир через чемпионат — ред.), введение которой нами уже было согласовано. В этом году это могло бы пойти на пользу тем же Боруссии Дортмунд и Ливерпулю, в случае их неудачи.

Чаще всего, это были бы команды именно из АПЛ, так как у тех, кто не попадает там в топ-4, все равно наивысший коэффициент рейтинга среди команд из других стран. Теперь же, эти места могут получить даже клубы из той же Шотландии или Турции.

Мы, УЕФА, также хотим начать сотрудничать с фанатами клубов напрямую. Однако, ситуация с Суперлигой дала возможность понаблюдать за тем, насколько разрозненными являются отдельные группы поклонников даже в пределах одного клуба. К примеру, отдельные болельщики Реала в конфликте поддержали нашу сторону, другие — Суперлигу. И так со всеми. Наша цель — больше обсуждения, больше действий, больше реформ. И никак иначе", — подытожил футбольный чиновник.

К слову, тесные отношения Чеферина и правительства Великобритании вполне не без оснований подталкивают к мысли о том, что именно данной стране будет отдаваться приоритет во время выбора места проведения чемпионата мира-2030.