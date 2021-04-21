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Президент УЕФА призвал бывшие клубы-мятежники к дальнейшему сотрудничеству.

На фоне участившихся сообщений об отказе клубов-соучредителей Суперлиги Европы в дальнейшем принимать участие в развитии данного проекта, президент УЕФА Александр Чеферин выступил с соответствующим заявлением, призвав данные коллективы к дальнейшему активному сотрудничеству.

"Признание ошибок — замечательная реакция. Да, эти команды однажды оступились в своих решениях, но теперь они вновь в наших рядах. Им есть что предложить нам, не только как организации, но и как части глобального футбольного сообщества. Нам, в свою очередь, есть что предложить им.

Теперь, необходимо быстро восстановить последствия короткого отсутствия сотрудничества, и продолжать вместе двигаться вперед", — приводит слова футбольного функционера BBC.

Напомним, что не так давно Челси стал последним английским клубом, который вышел из проекта Суперлиги, а схожих решений от мадридского Атлетико и итальянского Милана СМИ ожидают уже в ближайшее время.