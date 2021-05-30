Испания

Футболист хочет попробовать свои силы в другом клубе.

Защитник испанской Севильи Жюль Кунде признался, что думает о смене команды в летнее трансферное окно.

"Я сейчас нахожусь в отличном клубе, но, очевидно, я хотел бы развиваться в более крупной команде. Посмотрим, что нас ждет в будущем, но сейчас я сказал о том, что думаю. Мне бы хотелось уйти.

Подписание контракта с Севильей было лучшим вариантом для улучшения моей карьеры, и я не жалею о своем решении", — признался Кунде.

Отметим, что в СМИ обсуждаются несколько вариантов перехода француза. Среди них есть Манчестер Юнайтед, Реал и ПСЖ.

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