Футболист хочет попробовать свои силы в другом клубе.
Жюль Кунде, Getty Images
30 мая 2021, 17:23
Защитник испанской Севильи Жюль Кунде признался, что думает о смене команды в летнее трансферное окно.
"Я сейчас нахожусь в отличном клубе, но, очевидно, я хотел бы развиваться в более крупной команде. Посмотрим, что нас ждет в будущем, но сейчас я сказал о том, что думаю. Мне бы хотелось уйти.
Подписание контракта с Севильей было лучшим вариантом для улучшения моей карьеры, и я не жалею о своем решении", — признался Кунде.
Отметим, что в СМИ обсуждаются несколько вариантов перехода француза. Среди них есть Манчестер Юнайтед, Реал и ПСЖ.
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