Фран Эскриба сохранил для команды прописку в испанской Ла Лиге.
Фран Эскриба, ФК Эльче
01 июня 2021, 12:54
Эльче на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Франом Эскрибой.
Новое соглашение с 56-летним испанским специалистом рассчитано до конца следующего сезона.
Эскриба возглавил клуб в феврале этого года и смог сохранить для команды прописку в высшем дивизионе Испании.
По итогам сезона Эльче финишировал на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.
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