Испания

Фран Эскриба сохранил для команды прописку в испанской Ла Лиге.

Эльче на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Франом Эскрибой.

Новое соглашение с 56-летним испанским специалистом рассчитано до конца следующего сезона.

Эскриба возглавил клуб в феврале этого года и смог сохранить для команды прописку в высшем дивизионе Испании.

По итогам сезона Эльче финишировал на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

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