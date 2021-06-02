Испания

Аргентинский форвард пошел на значительное снижение заработной платы.

В последний день весеннего сезона 2021-го года каталонская Барселона подписала соглашение с аргентинским нападающим Серхио Агуэро, который ранее выступал в составе английского Манчестер Сити.

При этом, возвращаясь в Испанию, спустя почти десятилетний период отсутствия, 33-летний форвард был вынужден пойти на существенное понижение финансовых условий.

Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, речь идет о снижении заработной платы игрока с показателя 23 млн евро в период выступления за "горожан" до 6 млн евро, при выступлении за "блаугранас". Обе суммы указаны до вычета налогов.

В то же самое время, у аргентинца было на руках предложение от туринского Ювентуса, который, согласно итальянской налоговой политике, может куда больше предложить для иностранного футболиста. Однако, Агуэро принял окончательное решение в пользу каталонской команды, даже несмотря на значительные финансовые потери со своей стороны.

При этом, вице-президент Барселоны Рафаэль Юсте заверил, что нападающий не останется без солидных бонусов, величина которых будет напрямую зависеть от количества проведенных матчей за клуб и выигранных трофеев.