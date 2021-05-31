Испания

Аргентинский форвард поделился своими эмоциями после подписания контракта с "блаугранас".

Новоиспеченный нападающий Барселоны Серхио Агуэро поделился своими эмоциями после подписания контракта с "блаугранас".

"Барселона – лучший клуб мира, поэтому, как мне кажется, я принял хорошее решение. Надеюсь, что смогу помочь команде. Конечно, переход сюда – шаг вперед для моей карьеры. Я очень счастлив. Надеюсь, что помогу команде брать трофеи.

Самое главное – я хочу играть, помогать этому составу. Если команда будет добиваться успехов, я буду счастлив. Я постараюсь сделать все, чтобы к концу следующего сезона мы подошли с трофеями. Я буду отдавать все силы.

Надеюсь, болельщики получат удовольствие, наблюдая за моей игрой. Я готов изменить свой стиль игры ради Барселоны. Надеюсь, помогу команде своим опытом", — сказал Агуэро в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Агуэро подписал двухлетний контракт с Барселоной, перейдя в стан "блаугранас" на правах свободного агента после десяти проведенных лет в Манчестер Сити.