Испания

В Испании продолжаются поединки в битве за последнее место в Примере.

Во втором полуфинальном матче плей-офф за выход в Ла Лигу Райо Вальекано уверенно разобрался с Леганесом со счетом 3:0.

В первом тайме команды голов не забивали, а во втором трижды отметились хозяева, которые заняли шестое место в турнирной таблице Сегунды. Авторами голов стали Альваро Гарсия и Бебе, который оформил дубль.

Ответная игра Райо Вальекано против третьей команды Сегунды пройдет 6 июня.

Напомним, в первой паре плей-офф за место в Примере встречаются Жирона и Альмерия, где в первой игре команда Франсиско одержала победу с таким же счетом 3:0. Ответный матч этой пары пройдет 5 июня.

Отметим, что первые два места в Сегунде и прямые путевки в Ла Лигу завоевали Эспаньол и Мальорка.

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