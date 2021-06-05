"Сине-гранатовые" ищут возможность для усиления линии обороны.
Хосе Гайя, getty images
05 июня 2021, 19:24
Барселона видит в Хосе Гайя приоритетный вариант для новичка на позицию левого защитника в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцам нравится игра футболиста и в обороне, и в нападении. Барселона также рассматривает возможность включения в сделку Карлоса Аленьи.
В текущем сезоне Гайя провел 34 поединка, в которых забил один мяч и семь раз отдавал результативные передачи.
Напомним, что Валенсия начала переговоры с Гайя относительно продления контракта, который истекает летом 2023-го года.