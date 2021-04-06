Испания

Защитник Барселоны прокомментировал успех его команды в поединке на Камп Ноу.

Каталонская Барселона проводила домашний поединок против Вальядолида в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги с четким осознанием необходимости добывать победу для того, чтобы воспользоваться очередной осечкой мадридского Атлетико. Однако, "бело-фиолетовые" оказали достойное сопротивление команде Рональда Кумана, в результате чего свой победный мяч "блаугранас" провели лишь на 90-й минуте (1:0).

Барселона — Вальядолид 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершению поединка, защитник Барселоны Клеман Ленгле выступил на послематчевой пресс-конференции с комментариями по поводу прошедшей игры на Камп Ноу.

"Этот розыгрыш чемпионата дается нам с большим трудом. Мы должны бороться в каждом матче ради очередных трех набранных очков. Сегодня у нас было достаточно ситуаций для гола, и, в итоге, Усман Дембеле сумел забить.

Вы удивлены его успехом? Я — нет, потому что он сумел пройти сквозь травмы, и теперь показывает футбол высокого уровня. Когда он готов играть, то становится большой проблемой для защиты соперников. Но нам всем впереди предстоит еще достаточно работы", — высказался французский футболист.

Ленгле также не упустил из виду эпизод с удалением Оскара Плано на 79-й минуте, после которого многие начали критиковать главного арбитра матча Сантьяго Хайме Латре: "Я считаю, что красная карточка была заслуженной, потому что игрок соперников атаковал Дембеле со спины. Подобные подкаты могут быть очень опасны для здоровья пострадавшего игрока".

Напомним, что в следующем туре "блаугранас" сыграют гостевое El Clasico против мадридского Реала.