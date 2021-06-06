Испания

Наставник "горожан" должен быть рад данному предложению.

Барселона нацелились на еще одного футболиста Манчестер Сити.

По информации источника, каталонский клуб этим летом может подписать защитника "горожан" Эмерика Ляпорта.

Сообщается, что "сине-гранатовые" находятся в трудном финансовом положении, в связи с чем намерены включить в сделку полузащитника Серхи Роберто. Ожидается, что главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола заинтересуется хавбеком, которому симпатизирует.

Испанскому специалисту нравится возможность Роберто играть на нескольких позициях.

В минувшем сезоне защитник провел за Сити 27 матчей, в которых отметился 2 голами.

Напомним, что около месяца тому назад Эмерик Ляпорт получил испанское гражданство и сможет сыграть за сборную на Евро-2020.