Наставник "горожан" должен быть рад данному предложению.
Эмерик Ляпорт, getty images
06 июня 2021, 13:28
Барселона нацелились на еще одного футболиста Манчестер Сити.
По информации источника, каталонский клуб этим летом может подписать защитника "горожан" Эмерика Ляпорта.
Сообщается, что "сине-гранатовые" находятся в трудном финансовом положении, в связи с чем намерены включить в сделку полузащитника Серхи Роберто. Ожидается, что главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола заинтересуется хавбеком, которому симпатизирует.
Испанскому специалисту нравится возможность Роберто играть на нескольких позициях.
В минувшем сезоне защитник провел за Сити 27 матчей, в которых отметился 2 голами.
Напомним, что около месяца тому назад Эмерик Ляпорт получил испанское гражданство и сможет сыграть за сборную на Евро-2020.