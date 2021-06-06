Барселона нацелились на еще одного футболиста Манчестер Сити.

По информации источника, каталонский клуб этим летом может подписать защитника "горожан" Эмерика Ляпорта.

Сообщается, что "сине-гранатовые" находятся в трудном финансовом положении, в связи с чем намерены включить в сделку полузащитника Серхи Роберто. Ожидается, что главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола заинтересуется хавбеком, которому симпатизирует.

Испанскому специалисту нравится возможность Роберто играть на нескольких позициях.

В минувшем сезоне защитник провел за Сити 27 матчей, в которых отметился 2 голами.

Напомним, что около месяца тому назад Эмерик Ляпорт получил испанское гражданство и сможет сыграть за сборную на Евро-2020.