Испания

В андалузском клубе намерены вернуть уроженца города в родные пенаты.

Отсутствие консенсуса между мадридским Реалом и защитником Серхио Рамосом в вопросе о продлении контракта футболиста рискует вылиться в то, что еще до завершения чемпионата Европы-2020 опытный испанский исполнитель станет свободным агентом.

Этой ситуацией, как сообщает локальное радио El Primer Palo, намерена воспользоваться андалузская Севилья, которая уже якобы вышла на 35-летнего футболиста с достаточно внушительным предложением.

Клуб и родного для Рамоса города со своей стороны решил предоставить футболисту пятилетнее соглашение, согласно которому он будет получать 7 млн евро в год.

При этом, внушительным бонусом по окончании предполагаемого контракта станет предложение в адрес культового исполнителя остаться работать в клубе.

Стоит отметить, что череда травм помешала Рамосу провести минувший сезон в оптимальных для себя кондициях. В итоге, испанец принял участие в 21-м матче Реала, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу, после чего не попал в заявку своей национальной сборной на чемпионат Европы-2020.