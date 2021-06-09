Испания

Капитан Реала хочет остаться в клубе и готов пойти на уступки.

Через три недели контракт Рамос с Реалом подойдет к концу, и он станет свободным агентом. В последние месяца стороны вели сложные переговоры о продлении действующего соглашения, но договориться так и не удалось.

Изначально Рамос хотел получить контракт на два года с сохранением заработной платы, тогда как президент Реала Флорентино Перес предлагал капитану лишь однолетний контракт c понижением оклада на 10%.

Капитан сперва отказывался и настаивал на своем, но позднее согласился на однолетний контракт. Теперь же Серхио готов пойти и на понижение зарплаты. Он хочет одного — остаться в Реале и завершить карьеру именно тут. Об этом сообщают Marca и AS.

При этом, источник сообщает, что на данный момент Рамос ждет дейтвий от Флорентино Переса и готов принять все его условия, но президент молчит и не делает первый шаг.

Более того, ходят слухи, что Перес поручил подчиненным готовить церемонию прощания для Рамоса.