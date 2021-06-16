Испания

Украинский голкипер не намерен уходить в аренду.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не намерен покидать мадридский Реал и уходить в аренду, сообщает AS.

По информации источника, 22-летний украинец не хочет уходить из Реала и намерен дальше быть дублером основного вратаря Тибо Куртуа, продолжая набирать опыт. Также отмечается, что футболист полностью доволен своими условиями в Мадриде.

Тренерский штаб Реала еще не определился с тройкой вратарей на предстоящий сезон, но Лунин по-прежнему входит в их планы на будущее, несмотря на то, что украинец практически не получает игровой практики за спиной голкипера сборной Бельгии.

В минувшем сезоне Лунин провел всего лишь один матч в Кубке Испании против Алькояно (1:2).

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