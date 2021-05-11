Испания

Украинский голкипер рассказал о своем пребывании в Реале.

Андрей Лунин пообщался с пресс-службой мадридского Реала, рассказав о том, как подписывал контракт с клубом, общении с Зиданом и победе на молодежном чемпионате мира.

"Я был так счастлив присоединиться к Реалу. Не каждый день попадаешь в лучший клуб мира. Тысячи игроков хотели бы оказаться здесь, и не у всех есть шанс. Вот почему я был счастлив, но при этом немного насторожен. У меня не было сомнений, это было бы что-то другое. Вы знаете, что становитесь частью клуба с игроками мирового класса. Мне не нужно было много думать об этом, потому что название клуба говорит само за себя. Приехал президент, и я очень нервничал. Мы поговорили и подписали контракт. Я так нервничал и чувствовал себя не очень комфортно. Это было впечатляюще и незабываемо.

Зидан сказал мне, что я здесь, потому что заслуживаю этого, что я должен продолжать усердно работать. Стараюсь постоянно улучшать свою игру, тренируюсь с лучшими в своем деле каждый день. Один матч в футболке Реала стоит десяти игр в составе любого другого клуба. Надеюсь провести много матчей в составе этого клуба, выиграть много трофеев и подать пример украинским детям. Каждый способен осуществить свои мечты. Я горжусь тем, что выступаю за Реал.

Я надеюсь долго выступать за этот клуб, выиграть много трофеев и подать пример украинским детям. Каждый способен осуществить свои мечты. Я горжусь, это исторический момент для всей страны и для меня лично.

Победа на чемпионате мира среди юношей до 20 лет и победа над лучшими национальными командами мира, соревнование с лучшими молодыми игроками со всего мира — это настолько хорошо, насколько это возможно. Чтобы наша страна выиграла что-то важное в эти тяжелые времена… Мы играем для наших болельщиков и доставляем им больше радости".

Напомним, что Лунин входит в сферу интересов трех клубов из элитного дивизиона чемпионата Испании.