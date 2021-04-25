Испания

Украинец рассказал про конкуренцию в Мадриде.

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин рассказал про конкуренцию на позиции стража ворот "королевского клуба".

"Мы с Куртуа товарищи по команде. Никакой неприязни или чего-то такого нет. В профессиональном плане он заставляет меня работать лучше и больше. Понимаю, что нужно делать и сколько, чтобы его вытеснить.

В бытовом плане мы товарищи, есть определенное общение, когда мы ездим на игры, рядом сидим за обеденным столом.

Конечно, он сильнее меня. Но у него за карьеру уже 200-250 игр на высоком уровне, это опыт, стабильность и уровень. Дай бог, я проведу те же 250 игр и посмотрим, кто тогда будет лучше", — сказал Лунин в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, на счету украинца лишь один матч в старте Реала в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что Лунин входит в сферу интересов трех клубов Ла Лиги.