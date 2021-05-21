Испания

Украинец может перейти в другой испанский клуб в ближайшее трансферное окно.

Вратарь Реала Андрей Лунин попал в сферу интересов Гранады.

По информации источника, клуб рассматривает украинца в качестве замены Рую Силве.

Сообщается, что Силва точно не подпишет с клубом новый контракт и по окончании сезона, вероятно, перейдет в Бетис.

При этом отмечается, что мадридский клуб не хочет продавать Лунина, чтобы не оставаться без второго голкипера на случай травмы Тибо Куртуа.

В текущем сезоне украинец не принял участия ни в одном поединке в рамках Ла Лиги, однако отыграл полный матч в 1/16-й Кубка Испании против Алькояно.

Ранее сам Андрей Лунин рассказывал о своем пребывании в Реале.