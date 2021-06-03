Нидерланды. Новость
Футболист является настоящим мастером стандартов.
Мемфис Депай, getty images
03 июня 2021, 09:56
Форвард Лиона и сборной Нидерландов Мемфис Депай обновил рекорд своей национальной сборной.
Нидерланды сыграли вничью с Шотландией в товарищеском матче. В составе голландцев нападающий отметился дублем. Один из голов 27-летний игрок забил со штрафного.
Таким образом, по информации источника, Депай стал самым результативным исполнителем штрафных ударов в истории сборной с 1974 года.
За сборную Нидерландов Депай выступает с 2013 года. В 62 матчах он отметился 23 голами.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Нидерланды — Шотландия (2:2).