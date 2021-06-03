Испания

Нидерландский футболист, вероятно, вскоре переедет в Испанию.

Форвард Лиона Мемфис Депай близок к переходу в Барселону.

По информации Diario Sport, стороны находятся на последней стадии согласования 3-летнего контракта. Уже 1 июля соглашение нидерландского нападающего с французским клубом подойдет к концу и он станет свободным агентом.

Отмечается, что в новом контракте игрока будут прописаны довольно низкие отступные, а зарплата будет значительно ниже, чем во французском клубе, однако будет присутствовать возможность получения различных бонусов.

Ожидается, что трансфер 27-летнего Депая будет оформлен после того, как Рональда Кумана утвердят главным тренером команды на следующий сезон.

Напомним, что Депай обновил рекорд по голам со штрафных за сборную Нидерландов.