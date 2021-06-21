ЧМ-2022. Отбор

Местные власти решили застраховать себя от возможных последствий прибытия большого количества гостей страны.

Пока мы находимся в процессе наблюдения за перипетиями на чемпионате Европы-2020, в Катаре — будущем хозяине чемпионата мира-2022, вовсю готовятся к принятию международного форума.

В частности, ранее организаторы заявили, что хотят провести "полностью свободный от коронавируса COVID-19 турнир", поэтому логичным шагом на пути реализации данной затеи стало решение правительства запретить въезд в страну тем людям, которые не прошли полный курс вакцинации.

Об этом накануне сообщил премьер-министр Шейх Халид бин Халифа бин Абдель Азиз Аль Тани, который также выразил уверенность, что к началу мундиаля большинство стран уже проведут массовую вакцинацию среди своих граждан.

Что же касается тех приезжих, которые не смогут пройти необходимый курс у себя на родине, то Катар принял решение начать переговоры с поставщиками вакцин о закупке дополнительной партии в один миллион доз, которые потом станут доступны для привития прибывающих в страну.

Отметим, что в арабском государстве вакцинируют своих граждан исключительно вакцинами Pfizer и Moderna, а согласно последним данным, не менее 2,8 млн доз было получено гражданами страны, чего было бы достаточно для вакцинирования около 50,8% населения.

Протестировать возможности размещения и проведения спортивных мероприятий Катару поможет Кубок арабских государств-2021, который будет проходить в Дохе в декабре текущего года.

На данный момент большая часть стадионов завершила этап строительство, но все еще продолжаются работы на трех спортивных объектах, среди которых и арена в Лусаиле — место финального поединка чемпионата мира-2022.

Напомним, что мировое первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.