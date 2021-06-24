Испания

Мадридцы хотят усилить защитную линию.

Атлетико рассматривает возможность подписания защитника Луиса Фелипе в текущее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, мадридцы определили футболиста Лацио в качестве одной из главных целей.

Источник утверждает, что испанский клуб готов предложить за 24-летнего Луиса Фелипе порядка 15 миллионов евро.

Контракт бразильского центрбека с римский клубом рассчитан до лета 2022 года. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивает в 20 миллионов евро.

Напомним, что на Луиса Фелипе также претендует другой представитель чемпионата Испании — Барселона.