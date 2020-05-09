Италия

Бразилец прокомментировал желание каталонского клуба подписать его.

Защитник Лацио Луис Фелипе поделился своим мнением об интересе к нему со стороны Барселоны.

"Интерес со стороны Барселоны мне очень льстит, потому что это подтверждает, что я хорошо выполняю свою работу. За мной следят большие клубы, но все знают, что я остаюсь спокойным, меня сложно выбить их колеи.

Мне нужно оставаться сконцентрированным, чтобы помогать Лацио, который меня всегда поддерживает.

Две моих главных задачи – выступить с Бразилией на Олимпиаде и на чемпионате мира. Сделаю все, чтобы добиться этих целей", – приводит слова Луиса Фелипе портал Football Italia.

Ранее сообщалось, то Барселона готова заплатить 30 млн евро за Луиса Фелипе.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.