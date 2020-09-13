Бразильский защитник повредился в товарищеском матче.
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13 сентября 2020, 09:30
Луис Фелипе получил серьезную травму лодыжки в товарищеском поединке против Фрозиноне, передает Football Italia.
Бразильский защитник был вынужден покинуть поле всего через восемь минут от начала игры.
О сроках восстановления станет известно после дополнительного обследования. Лацио стартует в Серии А через две недели, так как игра против Аталанты в первом туре была перенесена.
Напомним, что Барселона была готова заплатить за защитника 30 миллионов евро.