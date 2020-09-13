Италия

Бразильский защитник повредился в товарищеском матче.

Луис Фелипе получил серьезную травму лодыжки в товарищеском поединке против Фрозиноне, передает Football Italia.

Бразильский защитник был вынужден покинуть поле всего через восемь минут от начала игры.

О сроках восстановления станет известно после дополнительного обследования. Лацио стартует в Серии А через две недели, так как игра против Аталанты в первом туре была перенесена.

Напомним, что Барселона была готова заплатить за защитника 30 миллионов евро.